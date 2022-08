[Gamescom 2022] Sortie avancée pour Gotham Knights (trailer)

Face à l’énorme masse de titres AA et AAA qui ont finalement été reportés à l’an prochain, Gohtam Knights détonne. Outre des séquences de gameplay qui semblent vraiment apporter du fun (à défaut d’être particulièrement novatrices), le jeu du studio semble avoir connu un développement apaisé, si bien que le jeu arrivera même avec quelques jours d’avance sur le calendrier initial. Quoi de mieux que l’écrin du Gamescom 2022 pour annoncer que Gotham Knights sera disponible sur PC et consoles next gen le 21 octobre prochain (plutôt que le 25).

En sus de cette annonce sympathique, les fans ont eu droit à un nouveau trailer qui passe en revue les super vilains DC qui s’opposeront à la team Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin (oui, Batman n’est pas là, et c’est justement le concept). Les super-méchants ne font pas de la figuration, avec notamment la délicieuse Harley Quinn, un Mr. Freeze plutôt chaud bouillant et la Cour des Hiboux.