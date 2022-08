[Gamescom 2022] Return to Monkey Island prend date sur PC et Switch (et c’est pour très bientôt)

Return to Monkey Island, la suite de la célèbre série de jeux d’aventures en point’n click, arrive bientôt au port, édité par le très perspicace Devolver. Lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2022, c’est un Geoff Keighley de gala qui a donc annoncé que le titre sera disponible le 19 septembre prochain sur les plateformes PC et Nintendo Switch ! Pour rappel, Ron Gilbert et Dave Grossman, les créateurs géniaux de la franchise culte, sont toujours à la barre de cette nouvelle version dont la direction artistique (singée Rex Crowle) a fait un poil polémique il y a quelques mois (depuis, tout s’est déjà tassé).

En sus d’une date de sortie, les joueurs auront droit à… une armure de cheval ! C’est dingo, et forcément, c’est tout à fait dans le ton général d’une des séries les plus drôles du jeu vidéo. Les précommandes de Return to Monkey Island sont ouvertes au prix de 22,99 euros