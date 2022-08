Meta Quest 2 : la fin du compte Facebook obligatoire, c’est maintenant

Meta vient d’initier le changement de compte pour ses casques Meta Quest. L’arrêt du compte Facebook obligatoire était demandé par les utilisateurs depuis le lancement du tout premier Oculus Quest, sans compter la masse des acheteurs potentiels qui refusaient de se procurer un Meta Quest principalement à cause de ce lien Facebook/Quest. Pire encore, en cas de blocage du compte Facebook, l’utilisateur d’un Meta Quest ne pouvait alors plus disposer de son casque VR ! Face à la grogne grandissante, Zuckerberg avait promis l’an dernier de couper les ponts antre le Meta Quest et Facebook : les utilisateurs pourraient bientôt créer leur propre compte Meta, distinct de celui de Facebook.

La création d’un compte Meta et Horion (Worlds) est donc désormais effective pour tous les utilisateurs de Meta Quest; Meta explique la procédure à suivre dans une courte vidéo et précise que la transition du compte Facebook vers le compte Meta sera obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Il est possible de démarrer la création de compte Meta à partir du site ou de l’app mobile Oculus, mais la procédure devra être finalisée sous le casque (voir ci-dessous).

On notera aussi que l’arrivée d’un vrai compte Meta en remplacement du compte Facebook pourrait éclaircir la situation de Meta en Allemagne. Les casques Meta Quest sont en effet interdits de vente chez notre voisin, principalement à cause du compte Facebook obligatoire.