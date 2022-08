Google Stadia Pro : les jeux offerts en septembre 2022

Google a partagé la liste des jeux qui seront offerts avec l’offre Stadia Pro en septembre. Il y a quatre titres cette fois-ci. Pour rappel, l’offre Stadia Pro permet de jouer grâce au cloud gaming jusqu’en 4K et avec du son surround. Avec l’offre de base qui est gratuite, les parties sont en 1080p avec du son stéréo.

Le premier jeu offert avec Stadia Pro en septembre est Tri6: Infinite. C’est un endless runner dans l’univers Tri6. Évitez les obstacles liés aux procédures et battez les ennemis du virus le plus longtemps possible pour atteindre le sommet des classements mondiaux.

En deuxième jeu, on retrouve Overcooked: All You Can Eat. Des centaines de niveaux de gastronomie chaotique en coopération dans des cuisines de plus en plus périlleuses et insolites vous attendent.

Pour le troisième titre, nous avons affaire à Spiritfarer. C’est un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort, dans lequel vous incarnez une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, prenez soin de vos esprits et guidez-les jusqu’à l’au-delà.

Enfin, le quatrième jeu offert avec Stadia Pro en septembre est PJ Masks : Héros de la Nuit. C’est inspiré de la série télévisée d’animation pour enfants (Les Pyjamasques). La nuit, trois enfants se transforment en super héros, Yoyo, Bibou et Gluglu. Dans ce jeu, vous devez lutter contre les trois super-vilains qui menacent la ville : Romeo le scientifique, Sorceline la sorcière lunaire et Ninjaka le ninja.

Les jeux seront offerts dès le 1er septembre à tous ceux qui ont Stadia Pro.