Une série King Kong est en préparation chez Disney+

King Kong va débarquer chez Disney+ avec le service de streaming qui prépare actuellement une série. Selon Deadline, ce sera une série live action et non de l’animation. Le projet en est encore à ses débuts.

Le programme sera basé sur le film de 1933 conçu par le producteur et réalisateur Merian C. Cooper, et sur des novélisations plus récentes de l’artiste Joe DeVito, réalisées en collaboration avec la succession de Merian C. Cooper. Stephany Folsom va s’occuper de l’écriture du scénario et sera aussi à la production exécutive aux côtés de James Wan, Michael Clear et Rob Hackett (via leur bannière Atomic Monster), et Dannie Festa de World Builder Entertainment.

Ce King Kong n’est pas lié au MonsterVerse de Legendary Entertainment, qui a sorti deux films mettant en scène le singe géant (Kong : Skull Island et Godzilla vs. Kong) et travaille actuellement sur un projet de série sur Apple TV+, ainsi qu’un programme animé sur Netflix.

La série de Disney+ sera une histoire d’aventure qui retournera à Skull Island, explorant la mythologie et le mystère de la maison de King Kong.

Il n’y a pour le moment pas la moindre information sur le casting, la date de tournage, la date de sortie et tout le reste. Il faudra patienter pour avoir les informations en question.