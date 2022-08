Nvidia et l’université de Standford dévoilent un prototype de lunettes VR ultra fines

La VR aurait t-elle plus de succès si les casques encombrants devenaient de simples lunettes ? Nvidia et l’université de Standford ont peut-être résolu l’équation avec le premier prototype de lunettes VR ultra fines. L’accessoire ne pèse que 60 grammes (contre 400 à 800 grammes pour la plupart des casques VR du marché), principalement grâce à l’emploi d’une nouvelle génération de lentilles Pancake beaucoup plus fines que les traditionnelles lentilles de Fresnel.

Ok, c’est encore un prototype au design peu conventionnel, mais d’ici 5 ans…

Fonctionnant sur le principe de certains casques/lunettes AR, ces lunettes affichent des images 3D « holographiques » et couleurs grâce à un dispositif complexe comprenant un guide d’ondes, un modulateur spatial de lumière et une lentille à phase géométrique. Cette technologie efficace a aussi ses contraintes, notamment un FoV (champ de vision) encore très limité ( 22,8 degrés seulement contre 90 à 120 degrés sur la plupart des casques VR actuels). Gageons que le prochain prototype fera beaucoup mieux sur ce point. Quant à la commercialisation d’un tel produit, elle n’est pas prévue… avant un certain temps.