Microids annonce le jeu Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon

Tintin revient en jeu vidéo, à défaut de clore le second volet ciné avec Le Trésor de Rackam le Rouge (Spielberg et Peter Jackson, vous faites quoi là ?). Cela fait 10 ans que l’on avait pas vu le reporter à la houppette sur nos consoles/PC (11 ans pour le film…rrrrrr) et sans grosse surprise, c’est Microids qui s’y colle, avec l’aide de Pendulo Studios (Blacksad : Under the Skin, Alfred Hitchcock – Vertigo). La vraie bonne nouvelle de cette annonce concerne le choix de l’album qui servira de base au scénario du jeu : Les Cigares du pharaon est en effet l’un des plus beaux albums de Tintin, l’un de ceux qui emportent immédiatement le lecteur de la première à la dernière page.



La nouvelle un peu moins bonne, c’est qu’au vu du premier trailer, on se demande où est passé le style graphique de Hergé. Quitte à faire un jeu d’aventure en 3D, ne valait-il pas mieux en ce cas obliquer vers une représentation semi-réaliste, comme Spielberg a si bien su le faire avec son adaptation du Secret de la Licorne ? On se gardera bien de juger trop vite sur un trailer et quelques screenshots, mais le passif de Microids nous donne au moins le droit d’être prudent. Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sera disponible en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC.