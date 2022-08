Les Game Awards, l’équivalent des Oscars des jeux vidéo, reviennent en décembre

Les Game Awards 2022 se tiendront le 8 décembre prochain au Microsoft Theater à Los Angeles. Ce rendez-vous annuel est l’équivalent de la cérémonie des Oscars, mais pour les jeux vidéo.

Les Game Awards seront diffusés gratuitement dans le monde entier sur plus de 40 plateformes vidéo numériques différentes, dont YouTube, Twitch, Twitter, Facebook et TikTok Live. Cette année, la catégorie « Meilleure adaptation » sera ajoutée pour récompenser les travaux créatifs qui adaptent de manière authentique la propriété intellectuelle d’un jeu vidéo à d’autres médias populaires, y compris (mais sans s’y limiter) les films en salle, les émissions en streaming, les podcasts, les romans et les bandes dessinées.

Comme les années précédentes, les Game Awards entendent célébrer les meilleurs jeux de 2022 et préfigurer l’avenir du média avec des annonces de nouveaux jeux et des premières mondiales. Des performances musicales sont également prévues, notamment le retour de l’orchestre dirigé par Lorne Balfe. D’autre part, IMAX s’associera à la cérémonie pour créer The Game Awards : The IMAX Experience, un événement communautaire en direct dans les villes du monde entier pour vivre les Game Awards. Plus de détails seront communiqués dans les mois à venir.

🗓️ MARK YOUR CALENDAR 🗓️

THE GAME AWARDS

Live December 8, 2022

Join us to celebrate the best video games of 2022 and see what’s next.@TheGameAwards streams live from the Microsoft Theater in Los Angeles.

More details this Fall on the show + tickets. pic.twitter.com/M2wOWQ75zn

— The Game Awards (@thegameawards) August 22, 2022