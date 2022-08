Pixel 7 et 7 Pro : une première prise en main grâce à des prototypes

Google a déjà dévoilé les Pixel 7 et 7 Pro, cela remonte au mois de mai lors de la conférence I/O. Cependant, il s’agit plus d’une annonce que d’une présentation à proprement parler. Il faudra attendre cet automne pour connaitre tous les détails sur les téléphones. En attendant, une première prise en main est disponible grâce à des prototypes obtenus par Unbox Therapy.

Sur l’écran du bootloader, on peut voir que le Pixel 7 (qui a pour nom de code Panther) dispose de 8 Go de RAM (LPDDR5) venant Samsung et de 128 Go d’espace de stockage. Pour sa part, le Pixel 7 Pro (nom de code Cheetah) embarque 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. À voir si Google proposera réellement 256 Go sur le modèle de base ou si ce sera 128 Go.

Les prototypes sont ensuite placés à côté des Pixel 6 et 6 Pro. On peut voir que les nouveaux modèles sont un peu plus compacts, notamment grâce à des bordures plus fines. Par exemple, le Pixel 6 fait 74,92 mm de largeur et pèse 205 grammes. Le Pixel 7 fait 73,20 mm de largeur et a un poids de 195 grammes.

Il y a également du progrès au niveau de l’épaisseur. Celle-ci est de 8,82 mm sur le Pixel 7 Pro, contre 9,02 mm sur le Pixel 6 Pro. Par contre, on retrouve toujours 11,50 mm si l’on mesure au niveau du bloc photo qui dépasse. Pour le poids, c’est la même chose (à un gramme près).