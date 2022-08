Nexeya, un spécialiste français des équipements électroniques pour l’industrie (aéronautique et défense notamment), est victime d’une « sérieuse cyberattaque » ayant entrainé une fuite de données « considérable », a annoncé sa maison-mère allemande Hensoldt.

« Nexeya a été la cible d’une sérieuse cyberattaque sur son infrastructure informatique ces derniers jours », explique Hensoldt dans un communiqué. Les deux data centers de Nexeya en France ont été touchés. Le groupe allemand précise qu’un volume important de données a probablement été dérobé et que les systèmes ont été chiffrés. Nous sommes donc visiblement sur une attaque de type ransomware, mais il n’y a pas une confirmation précise sur le sujet.

Dans le cas d’une attaque de type ransomware, le pirate chiffre les données de sa victime et réclame une rançon pour fournir les clés de déchiffrement.

Nexeya et Hendoldt travaillent avec les autorités pour établir l’origine et l’ampleur de l’attaque, tout en tentant de rétablir le plus rapidement possible les opérations de la filiale française.

Nexeya est spécialisé dans l’électronique et fournit plusieurs entreprises, dont l’aéronautique et la défense. Le groupe Hensoldt, ancienne filiale d’Airbus, se présente comme le premier groupe européen de l’électronique pour le secteur de la défense et fabrique des composantes comme des capteurs ou radars dédiés aux missions critiques. Il planche notamment sur un radar capable de détecter des avions furtifs, livre des capteurs pour les nouveaux Eurofighter et devrait participer au programme d’avion de combat européen du futur (SCAF, FCAS en anglais).