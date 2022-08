Nvidia GeForce Now passe en 1440p et 120 FPS sur les navigateurs

Nvidia améliore son service de cloud gaming GeForce Now sur les navigateurs comme Chrome et Microsoft Edge, en passant en 1440p et avec 120 images par seconde. Jusqu’à présent, la meilleure configuration possible était en 1080p à 60 images par seconde.

Il était déjà possible de jouer en 1440p avec 120 images par seconde auparavant sur PC et Mac, mais cela nécessitait de télécharger le logiciel dédié. Ici, cette étape n’est pas nécessaire, le simple fait d’utiliser son navigateur Internet suffit.

Quelles sont les conditions pour jouer avec une telle définition ? Il faut évidemment avoir un écran pouvant gérer 120 FPS. Il faut également l’abonnement RTX 3080 pour GeForce Now. Il existe trois formules avec la première qui est gratuite, se veut basique et propose des sessions de jeu d’une heure. Vient ensuite l’abonnement Prioritaire à 9,99€/mois proposant le support du RTX, des sessions de jeux de six heures et la possibilité de jouer en 1080p/60 FPS. Vient enfin l’abonnement RTX 3080 à 19,99€/mois pour avoir accès aux serveurs RTX 3080, des sessions de jeu de huit heures et la possibilité de jouer jusqu’en 4K/120 FPS (selon l’appareil utilisé).

Si vous avez l’abonnement RTX 3080 et jouez sur le Web, assurez-vous de faire un tour dans les paramètres pour activer le 1440p en 120 images par seconde.