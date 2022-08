La PS5 est de retour sur Amazon (mais sur invitation) !

La PlayStation 5 est de retour sur Amazon et à son prix d’origine (soit 499 euros). C’est une bonne nouvelle étant donné l’extrême difficulté à se procurer la console noire et blanche, mais il y a tout de même un gros mais puisque cette disponibilité « relative » est uniquement sur invitation. Les personnes intéressées doivent donc demander une invitation qui les placera derechef sur une liste d’attente. Malheureusement, Sony affirme ne pas pouvoir prédire la durée de cette attente et précise qu’en raison de quantités limitées toutes les demandes ne pourront pas être satisfaites. Les heureux élus seront avertis par mail que leur demande d’achat a été acceptée, le tout avec un lien valide pendant 72 heures.

La PS5 est vendue avec une manette DualSense et 1 socle pour ceux qui veulent la disposer verticalement. L’opération de vente concerne ici le modèle avec lecteur Blu-ray.