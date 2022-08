La Galaxy Watch 5 est bien plus épaisse que ce qu’annonce Samsung

Samsung a récemment présenté les Galaxy Watch 5 et 5 Pro, et a naturellement communiqué les dimensions. Le problème est que le constructeur n’a pas été tout à fait honnête puisque ses montres sont plus épaisses que ce qu’il annonce.

Les mesures de Samsung ne sont pas les bonnes

Sur son site, Samsung indique que la Galaxy Watch 5 a une épaisseur de 9,8 mm et un poids de 28,7 grammes. Le YouTubeur a alors fait ses propres mesures et a constaté que l’épaisseur était en réalité de 13,1 mm. Une différence notable donc par rapport aux dimensions communiquées officiellement par Samsung. Côté poids, c’est tout bon… mais uniquement avec le boîtier. Si on ajoute les bracelets, alors le poids est de 50 grammes.

Pour ce qui est de la Galaxy Watch 5 Pro, Samsung annonce une épaisseur de 10,5 mm. Dans les faits, l’épaisseur est de 15,1 mm. Là encore, la différence est notable entre la valeur annoncée et la valeur constatée.

Pourquoi de telles différences ? La donnée de 10,5 mm avancée par Samsung semble provenir de l’épaisseur du boîtier, sans tenir compte de l’épaisseur du capteur BioActive qui dépasse de la partie inférieure de la montre. Le problème est que ce capteur existe bel et bien, l’oublier dans les mesures n’est donc pas juste.

Un élément intéressant est que Samsung n’est pas le seul à ne pas être tout à fait honnête. L’Apple Watch Series 7 est indiquée par Apple comme mesurant 10,7 mm, mais son épaisseur en réalité est de 13,1 mm. La Garmin Forerunner 255 Music est annoncée pour faire 12,9 mm, mais ce sont 14 mm en réalité. Le Fitbit Sense est l’un des seuls produits qui correspond à l’épaisseur annoncée de 12,35 mm.

Comme le souligne DC Rainmaker, le problème avec cette pratique est qu’il est pratiquement impossible pour les clients de faire une comparaison valable lors de l’achat d’une montre connectée. En général, la différence se résume à un millimètre ou deux, mais l’exemple de la Galaxy Watch 5 Pro est particulièrement flagrant.