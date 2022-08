Walmart et Paramount s’associent pour booster le service de SVoD Paramount+

Avec à peine 56 millions d’abonnés dans le monde (soit un peu mieux qu’Apple TV+ et ses 40-50 millions d’abonnés), Paramount+ peine à concurrencer les géants du secteur de ls SVoD que sont Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video et Disney+. Paramount tente de booster son service en s’associant avec Walmart, le géant américain de la distribution.

Ce partenariat officialisé il y a deux jours stipule que les membres de Walmart+ disposeront de l’abonnement « de base » à Paramount+ (Paramount+ Essential) dès le 15 septembre prochain. Et évidemment, les membres Walmart+ n’auront rien à débourser en plus pour profiter de l’offre de Paramount Essential, si ce n’est payer leur abonnement habituel à Walmart+ (98 dollars par an).

Si l’on en croit les informations du New York Times, Walmart aurait même tenté de négocier avec Disney et Comcast avant de jeter son dévolu sur Paramount (sans doute moins en position de refuser l’offre).