Xbox Game Pass : Hades quitte le service, Immortals Fenyx Rising arrive

Le Xbox Game Pass va perdre bientôt l’un de ses plus beaux titres : le fabuleux roguelite Hades, qui a reçu l’Oscar du jeu vidéo il y a 2 ans, quittera le service le 31 août prochain, tout comme Myst, NBA 2K22, Twelve Minutes, Two Point Hospital et bien d’autres encore (la liste des partants plus bas dans cet article). Du côté des arrivées, ce n’est pas si mal, avec notamment les arrivée d’Immortals Fenyx Rising (Ubisoft) le 30 août et du très bon jeu indé français Tinykin le même jour. Les mauvaises langues diront que sur ce mois d’août les abonnés au Game Pass perdent plus qu’ils ne gagnent, mais ce sont des mauvaises langues donc ;)

Immortals Fenyx Rising

Les jeux qui arrivent :

Coffee Talk (Cloud, Console & PC) – Disponible

Midnight Fight Express (Cloud, Console & PC) – 23 août

Exapunks (PC) – 25 août

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Console & PC) – 25 août

Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Console & PC) – 30 août

Immortality (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 30 août

Immortals Fenyx Rising (Cloud, Console & PC) – 30 août

Tinykin (Console & PC) – 30 août

Hades (jouez y si ce n’est pas déjà fait)

Les jeux qui s’en vont le 31 août :

Elite Dangerous (Cloud & Console)

Hades (Cloud, Console & PC)

Myst (Cloud, Console & PC)

NBA 2K22 (Cloud and Console)

Signs of the Sojourner (Cloud, Console & PC)

Spiritfarer (Cloud, Console & PC)

Twelve Minutes (Cloud, Console & PC)

Two Point Hospital (Cloud, Console & PC)

What Remains of Edith Finch (Cloud, Console & PC)

World War Z (Cloud, Console & PC)