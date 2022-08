Walkabout Golf : bientôt des parcours inspirés de Myst et de Jules Verne pour le mini-golf VR (trailer)

Walkabout Mini Golf est sans aucun doute le meilleur mini-golf VR disponible (en même temps, il y a en a peu), principalement grâce à la simplicité de son gameplay et la longue liste de ses parcours, tous plus « badass » les uns que les autres. Après avoir livré les parcours El Dorado et Labyrinth (ce dernier s’inspirant du film culte de Jim Henson), le studio Mighty Coconut continue de piocher dans nos fantasmes de geek en annonçant un parcours Myst (dans lequel on retrouvera vraiment sous les éléments de décor du célèbre puzzle-adventure game de Cyan), mais aussi un parcours tiré de l’univers de l’écrivain Jules Verne (Le Tour du Monde en 80 Jours, 20 Mille Lieues sous les Mers, etc.). Vraiment, dire que l’on a hâte, c’est peu dire…

This past weekend at @MysteriumCon, WMG creator and @LucasMartell, @DJCarson, @statelycoach & @MaskFelix shared a rare peek at a course in progress… Walkabout Mini Golf: Myst out this fall! pic.twitter.com/z8pocE5SEx — Walkabout Mini Golf VR (@WalkaboutMG) August 15, 2022

Le parcours Myst sera disponible avant la fin de l’année, quant au parcours Jules Verne, aucune date n’a encore été précisée. Au rythme infernal où les travailleurs de force de chez Mighty Coconut nous pondent ces add-ons, il ne faudra sans doute pas attendre trop longtemps. A noter que chaque parcours coûte 2,99 euros, ce qui est un montant vraiment dérisoire comparé aux heures de jeu englouties par ce titre chronophage. Walkabout Mini Golf est disponible sur le Meta Quest Store.