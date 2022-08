Tesla : la Gigafactory de Shanghai a produit son millionième véhicule

Malgré les fermetures temporaires dues au COVID, la Gigafactory de Shanghai (désormais appelée Tesla Giga Shanghai) est parvenue à produire plus d’un million de véhicules ! Tous les salariés de l’immense usine ont tenu à poser autour d’un panneau indiquant la marque du million. Elon Musk note dans son tweet que plus de 3 millions de voitures au total sont sorties des différentes usines de Tesla.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2022

L’usine Tesla Giga Shanghai est active depuis 2019, et rapidement, elle est devenue la plus grosse unité de production de véhicules électriques de la planète. A la fin de l’année 2021, son volume de production était de 800 000 véhicules par an. La Gigafactory de Shanghai produit non seulement des Tesla pour les marchés asiatiques mais aussi pour les pays européens. La montée en charge des Gigafactory du Texas et de Berlin devraient permettre à tesla de battre assez vite d’autres records.