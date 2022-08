Stephen King suggère un film les Enfants du Maïs vs Predator

On pourrait croire à une blague, mais l s’agit beaucoup plus probablement d’une idée un peu fantasmatique issue du cerveau d’un geek éternel. Le romancier Stephen King, dont on ne compte plus les ouvrages et adaptations à succès (Shining, Carrie, Christine, Misery, etc.) a fait la proposition un peu étrange d’un cross over entre Predator et… Les Démons du Maïs (Children of the Corn). Pour rappel, Les Démons du Maïs est un film de 1984 signé Fritz Kiersch et basé sur une nouvelle de Stephen King.

How about this for a movie idea? CHILDREN OF THE CORN VS. PREDATOR. You'd just need the right star. — Stephen King (@StephenKing) August 13, 2022

La nouvelle de King porte sur un groupe d’enfants démoniaques qui vénèrent un étrange et inquiétant dieu du Maïs. King imagine donc une confrontation forcément sanglante entre ces enfants cruels et l’impitoyable Predator, ce qui ne semble finalement plus si improbable que cela après le pitch de Prey (une jeune indienne qui vient tout de même à bout du Predator) et le totalement barré Aliens versus Predators (Le Predator a aussi combattu Tarzan, donc bon…). Forcément, nombre de fans ont adoré la suggestion du maitre de l’horreur !