Motorola X30 Pro : un capteur 200 mégapixels et le Snapdragon 8+ Gen1

Motorola est en super forme. Après avoir dévoilé son très classieux Moto Razr, Motorola fait rebelotte avec le Motorola X30 Pro, un smartphone certes plus conventionnel mais qui affiche des spécifications à faire tourner les têtes. Le gros atout de ce modèle est son énorme capteur 200 mégapixels, soit le HP1 de Samsung. Ce capteur hors norme, une première sur smartphone, sera accompagné par un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels.

L’écran OLED de 6,7 pouces (1.080 x 2.400) légèrement incurvé sur les bords ne dépareillera pas avec l’ensemble, sachant que ce dernier abrite un capteur biométrique d’empreintes et un capteur photo/vidéo de 60 mégapixels. La totale ! Sous le capot, c’est toujours la fête, avec un processeur Snapdragon 8+ Gen1 épaulé par un GPU intégré Adreno 730. Et pour ne rien gâcher, la batterie dispose d’une capacité de 4.610 mAh avec charge rapide 125 W et charge sans fil 50 W. N’en jetez plus ! Seul point noir du X20 Pro, sa disponibilité, l’appareil étant pour l’instant uniquement proposé à la vente sur le marché chinois au prix canon de 500 euros environ.