Cela fait quelques années maintenant que Samsung propose des smartphones pliables, avec les derniers en date qui sont les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Le constructeur pense réellement que ce format plaît de plus en plus, à tel point que les ventes vont être notables dès 2025.

Lors d’un point presse à New York, Roh Tae-moon, le responsable de la branche mobile de Samsung, a déclaré que les smartphones pliables vont représenter plus de 50% des ventes de smartphones premium du constructeur. « D’ici 2025, les téléphones pliables représenteront plus de 50% des expéditions totales de smartphones haut de gamme de Samsung. Les appareils pliables deviendront la nouvelle norme en matière de smartphones », a-t-il déclaré.

Samsung domine très largement le marché. Selon le cabinet Omdia, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ont connu 7,1 millions de ventes, avec 2,5 millions pour le premier et 4,6 millions pour le second. En comparaison, il y a 9 millions de ventes en prenant en compte tout le marché avec les différents constructeurs. Cela représente tout de même une hausse de 309% par rapport à 2020. En revanche, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ont seulement représenté 2,6% des ventes totales (271,5 millions) de Samsung pour 2021.

Selon les estimations du cabinet Counterpoint Research, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 devraient atteindre les 9 millions de ventes en 2022.