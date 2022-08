Twitter corrige le bug empêchant de suivre, se désabonner et bloquer les comptes

Twitter annonce avoir corrigé un bug qui empêchait les utilisateurs de suivre, de se désabonner ou de bloquer un compte. Cela a concerné certains utilisateurs et non la totalité. Il n’est cependant pas précisé le pourcentage de personnes qui ont été dans cette situation.

Dans un premier tweet, Twitter a indiqué :

Some of you may be having trouble following, unfollowing, and blocking accounts. We’re sorry this is happening and as soon as it’s fixed, we’ll let you know.

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 11, 2022