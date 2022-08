Xiaomi annonce le Mix Fold 2 et vient concurrencer le Galaxy Z Fold 4

24 heures après l’annonce du Galaxy Z Fold 4 par Samsung, Xiaomi présente le Mix Fold 2, son nouveau smartphone pliable. Son premier smartphone portable a vu le jour l’an dernier.

Présentation du Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi n’a pas réellement changé le design général, mais a apporté des retouches notables à la structure du Mix Fold 2 pour le rendre plus léger et plus mince que son prédécesseur. En conséquence, il ne mesure que 5,4 mm d’épaisseur lorsque l’écran est déployé, et 11,2 mm lorsqu’il est fermé. Le Galaxy Z Fold 4 de Samsung ne parvient à faire que 14,2-15,8 mm lorsqu’il est fermé, et 6,3 mm lorsqu’il est déplié.

Xiaomi dit avoir modifié le châssis et la charnière pour rendre le téléphone encore plus élégant. Le Mix Fold 2 est doté d’un écran AMOLED extérieur de 6,56 pouces qui se déploie en une dalle Eco OLED de 8,02 pouces, les deux écrans offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le support du HDR10+ et du Dolby Vision. Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm pour assurer de bonnes performances. Il y a également une batterie de 4 500 mAh avec le support d’une charge à 67 W. Il y a aussi 12 Go de RAM. Le stockage est de 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Côté photo, Xiaomi propose un capteur principal (Sony IMX766) de 50 mégapixels, accompagné par un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. L’écran extérieur dispose d’un capteur de 20 mégapixels dans une découpe faite pour, tandis que l’écran plus grand est équipé du dernier module d’appareil photo de Xiaomi placé sous l’écran.

Parmi les autres caractéristiques, il y a le capteur d’empreintes sur la tranche, un port USB-C, le support de la 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Le smartphone tourne sous Android 12L (la version adaptée pour les grands écrans) avec la surcouche MIUI 13.

Prix et date de sortie

Pour le moment, Xiaomi a annoncé son Mix Fold 2 pour la Chine. Il n’est pas encore précisé si ce modèle arrivera en France ou ailleurs. Les prix sont 8 999 yuans (1 294 euros) pour 256 Go, 9 999 yuans (1 438 euros) pour 512 Go et 11 999 yuans (1 725 euros) pour 1 To.