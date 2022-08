Pico 4 : les specifications, le design et un lancement pour septembre

Le Pico 4 sera bel et bien le concurrent direct du Meta Quest 2 sur le marché de la VR, et si l’on en croit les bonnes sources de Brad Lynch, le casque VR affichera des specs assez nettement supérieures à celles du casque de Meta (ce qui est logique, le Meta Quest 2 ayant été lancé sur le marché le 13 octobre 2020).

Ainsi, le Pico 4 embarquerait deux écrans pancake à la définition 2160×2160 pixels, un FoV de 105 degrés (contre 100 degrés pour Quest 2), une densité de 1200 ppp (773 sur le Quest 2), une batterie de 5300 mAh (un peu plus de 3000 mAh sur le Quest 2) sans oublier l’ajustement progressif de l’IPD (3 niveaux de réglages seulement sur le Quest 2). Heureusement que le Meta Quest a son écosystème applicatif …

New Pico 4 info has been exposed!

Drawings show the lightweight design and we also got first information on the specifications you can expect straight from the TikTok-owned company

I am getting the impression that serious competition for Meta is on the way pic.twitter.com/q4GmYAolzF

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) August 10, 2022