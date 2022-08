Prey : le nouveau film Predator bat des records d’audience sur Hulu et Disney+

Les trailers n’avaient pas menti : hormis un BO parfaitement oubliable, Prey est une véritable bombe de film d’action, le digne successeur du Predator de John McTiernan avec Schwarzie en vedette. La mise en scène efficace, les scènes gore et brutales, les séquences d’action pure superbement filmées (moment d’anthologie lorsque la jeune comanche, interprétée par Amber Midthunder, se débarrasse de plusieurs colons avec son tomawak rattaché à une corde). De l’action pure et décomplexée chez Disney+, on avait plus vu ça depuis… trop longtemps.

Ce retour de la qualité (92% sur Rotten Tomatoes), après plusieurs opus d’une médiocrité crasse, a aussi un incidence sur l’audience. Hulu (qui appartient à Disney+), confirme ainsi que Prey a battu les records d’audience de la plateforme (sans fournir de chiffres précis). Voilà qui tombe vraiment à pic au moment où Disney+ affiche une forme olympique et explose les compteurs en terme de nouveau abonnés.