Xbox dévoile une manette qui chante… un morceau des BTS et de Snoop Dog !

On croyait avoir tout vu après les manettes à fourrure et la Xbox Series S aux couleurs de Sonic, mais ce n’était finalement qu’un amuse bouche puisque la division gaming de la firme de Redmond vient de dévoiler la toute première manette de jeu… chantante ! Conçue en partenariat avec Interscope Records, cette manette entièrement de rouge vêtue est recouvertes des mots “bad decisions”, qui n’est autre que le titre du dernier single de Benny blanco sur lequel on retrouve en featuring le groupe BTS et le chanteur de rap Snoop Dog ! Le nom des trois participants est d’ailleurs inscrit juste en dessous du joy analogique et de la croix de contrôle.

This controller is music to our ears and @ItsBennyBlanco, @bts_bighit and @SnoopDogg 🎶

Follow @Xbox and RT with #BadDecisionsSongXboxSweepstakes for a chance to win this collectible Xbox controller.

Ages 18+. Ends 08/25/22. Rules: https://t.co/a9FgZjHABu pic.twitter.com/NBV8PeYK8Q

— Xbox (@Xbox) August 5, 2022