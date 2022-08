Legion VR700 : Lenovo tease son prochain casque VR (destiné aux gamers ?)

Lenovo vient de teaser le Legion VR700, un casque VR dont on ne sait… rien. Sur l’image, on distingue tout de même deux caméras de chaque côté de la face avant (pour le tracking inside-out), un support de tête semblable à celui du PSVR, et c’est tout. Le retour de Lenovo sur le marché de la VR ne devrait surprendre personne : En 2018, Lenovo avait collaboré avec Google sur le Mirage Solo (premier casque VR autonome avec tracking positionnel), et un an auparavant, c’est avec Microsoft que la firme chinoise avait noué un partenariat pour le lancement du Lenovo Explorer. Du reste Lenovo a été le fabricant principal de l’Oculus Rift (qui n’est plus produit).

Un indice permet tout de même de savoir vers quel marché de la VR Lenovo risque de se diriger : Legion est en effet la marque « gaming » de Lenovo, ce qui semble tout de même indiquer que le Legion VR700 s’adressera principalement aux joueurs VR, ce qui ne veut pas pour autant que le casque sera bon marché. L’affichette-teaser uniquement écrite en mandarin pourrait aussi signifier que le casque sera d’abord (seulement ?) commercialisé sur le marché chinois.