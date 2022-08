Overwatch : Blizzard annonce l’arrêt des loot boxes payantes !

C’est à peine croyable : après des années de polémique et de frustration des joueurs, Blizzard vient d’annoncer la fin prochaine des loot boxes payantes dans le jeu Overwatch ! Véritable pousse au crime (et surtout « pousse au gros trou sur le compte bancaire ») les « coffres de butin » sont même interdits dans une poignée de pays (dont la Belgique).

Le rachat par Microsoft pousserait-il les financiers de blizzard à revoir leur copie ? Toujours est-il que l’annonce est fracassante : « Les Coffres de Butins ne seront plus disponibles à la vente après la fin de l’événement Remix d’Anniversaire d’Overwatch vol. 3 le 30 août prochain. Cependant il sera toujours possible d’obtenir des coffres de façon habituelle après la fin de l’événement (Ndlr : « de façon habituelle » signifie tout simplement « in game »).”

On peut donc aussi supposer qu’Overwatch 2, qui arrivera en accès anticipé le 4 octobre prochain, sera lui aussi expurgé de cette engeance.