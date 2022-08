WhatsApp dévoile 3 fonctionnalités de protection de la vie privée

WhatsApp lève le voile sur trois nouvelles fonctionnalités qui ont pour vocation de donner davantage de contrôles aux utilisateurs en matière de protection de vie privée. La messagerie rappelle que les discussions et les appels sont déjà chiffrés de bout en bout, ce qui empêche quiconque de connaître le contenu.

La première nouveauté de WhatsApp va être la possibilité de quitter une conversation de groupe de manière silencieuse. Aujourd’hui, tous les participants sont au courant dès qu’une personne s’en va. Bientôt, seul l’administrateur du groupe sera informé. Cette fonctionnalité sera disponible dans le courant du mois selon WhatsApp.

La deuxième fonctionnalité permettra de choisir qui peut voir votre statut en ligne et la dernière fois que vous avez utilisé la messagerie. Plusieurs choix seront disponibles pour l’information sur la dernière fois que vous avez été vu : tout le monde, mes contacts, mes contacts sauf… ou personne. Pour savoir si vous êtes en ligne ou non, vous pourrez choisir tout le monde ou les mêmes réglages que pour la dernière fois que vous avez été vu. Là aussi, cette nouveauté sera disponible ce mois-ci.

Enfin, la troisième et dernière nouveauté annoncée est la possibilité d’empêcher la capture d’écran pour les photos et vidéos à vue unique. Ce système permet d’envoyer des photos et vidéos qui disparaissent de la discussion une fois ouvertes. Le blocage de la capture d’écran est actuellement en test et sera disponible plus tard.