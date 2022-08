Internet : l’ONG Noyb dépose 226 nouvelles plaintes liées aux cookies

L’ONG autrichienne de protection de la vie privée en ligne Noyb a annoncé le dépôt de 226 nouvelles plaintes contre des sites Internet en Europe aux règles sur les cookies jugées trompeuses, un an après une action similaire.

« Aujourd’hui, Noyb a déposé 226 plaintes auprès de 18 autorités contre des sites Web qui utilisent le logiciel populaire de bannières de cookies OneTrust avec des paramètres trompeurs », a indiqué l’organisation dans un communiqué. « Être en ligne est devenu une expérience frustrante », en Europe, avec des « barrières gênantes conçues pour rendre le rejet des cookies extrêmement compliqué partout sur le Net », a ajouté l’ONG.

Elle réclame que l’option oui/non aux cookies soit clairement proposée aux internautes, comme le prévoit un règlement européen entré en vigueur en 2018.

En août 2021, Noyb avait déjà déposé plus de 400 plaintes et les décisions n’ont pas encore été rendues, même si « de nombreux sites ont adapté leurs paramètres en ajoutant des boutons de rejet » depuis, a-t-elle précisé. « Au bout d’un an, on en arrive aux cas désespérés qui ne réagissent à aucune sollicitation », a déploré Max Schrems, le directeur de l’ONG. « Ils doivent être maintenant étudiés par les autorités compétentes ».

Des statistiques publiées en 2021 montrent que 3% des utilisateurs acceptent les cookies, mais que plus de 90% d’entre eux sont poussés à le faire faute de pouvoir aisément les rejeter.