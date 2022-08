Nintendo organise un nouveau Direct, mais seulement pour Splatoon 3

Nintendo proposera le 10 août à 15 heures (heure française) un nouveau Direct qui va se consacrer à un seul jeu, à savoir Splatoon 3. Ceux qui attendaient l’annonce d’autres titres peuvent donc passer leur tour.

Le Nintendo Direct pour Splatoon 3 va durer environ 30 minutes. Il sera à suivre le 10 août à 15 heures sur la chaîne YouTube de Nintendo France (à cette adresse). Aucun détail concernant le contenu n’a été dévoilé, il faudra attendre mercredi pour savoir ce que le groupe va annoncer.

Rendez-vous le 10/08 à 15:00 pour un #Splatoon3 Direct d'environ 30 minutes consacré à ce futur titre sur Nintendo Switch ! Rendez-vous ici : https://t.co/asgj90EdPn pic.twitter.com/bGNPVHDJmj — Splatoon France (@Splatoon_FRA) August 8, 2022

Le nouveau Nintendo Direct aura lieu environ un mois avant la date de sortie officielle du jeu, à savoir le 9 septembre.

Splatoon 3 comprendra des versions améliorées de nombreuses fonctionnalités majeures introduites dans Splatoon 2, ainsi que le gameplay peindre et nager qui a fait de l’original un classique instantané. En plus des différents modes multijoueur du jeu, les joueurs pourront se plonger dans la nouvelle campagne historique — appelée Le retour des mammifères — et dans une nouvelle itération du mode coopératif de horde. Plus important encore, Splatoon 3 proposera de nombreux nouveaux objets de mode permettant aux joueurs de personnaliser les personnages avant de les emmener au combat les uns contre les autres ou contre une légion de créatures aquatiques.