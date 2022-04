Splatoon 3 a maintenant une date de sortie sur Switch

Nintendo annonce que la date de sortie pour le jeu Splatoon 3 sur Switch sera le 9 septembre 2022. Pour rappel, le premier opus a vu le jour en 2015 sur Wii U et le deuxième est sorti en 2017 sur Switch.

Une date de sortie pour Splatoon 3

La date de sortie s’accompagne d’un aperçu détaillé du mode multijoueur Guerre de territoire en 4v4 de Splatoon 3 sur l’une des nouvelles cartes du jeu, Eeltail Alley. Comme les jeux précédents, il s’agit d’une version merveilleusement désordonnée des jeux de tir à la troisième personne, où le but n’est pas simplement de tirer de la peinture sur l’équipe adverse, mais de recouvrir la carte de la couleur de votre équipe.

En plus du multijoueur, Splatoon 3 comprend Salmon Run, la version Splatoon des modes coopératifs Horde, et une campagne solo où les joueurs rejoindront l’agent 3 dans un combat contre les indisciplinés Octarians et découvriront les secrets d’un lieu mystérieux appelé Alterna et le Fuzzy Ooze.

En complément, Nintendo annonce que ceux qui ont l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel peuvent dès aujourd’hui profiter du nouveau DLC pour Splatoon 2. Vous incarnez l’agent 8, un Octoling qui se réveille sans ses souvenirs sur une sombre plateforme de métro. Naviguez dans une mystérieuse installation de test souterraine dans cette aventure qui comprend 80 missions remplies de défis que vous ne trouverez pas dans le jeu principal. Échappez-vous de ces profondeurs tordues et vous pourrez rejoindre des matchs multijoueurs dans la peau de votre propre Octoling.