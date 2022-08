Baidu serait-il en passe de devenir un géant de la voiture 100% autonome ? Alors que les poids lourds européens et américains semblent un peu piétiner sur ce nouveau marché semé d’embuches (législation souvent peu favorables, systèmes d’IA encore faiblards, etc.), Baidu s’apprête de son côté à lancer des flottes de robotaxis dans deux villes chinoises. 5 robotaxis de la société Apollo Go (qui appartient à Baidu) seront ainsi bientôt actifs à Wuhan et à Chongqing entre 9 h et 17 h.

Ces véhicules sillonneront une zone de 13 km2 à Wuhan, et de 30 km2 à Chongqing. La vidéo de présentation de ces taxis autonomes s’avère particulièrement impressionnante, ne serait-ce que parce que le véhicule sans aucun chauffeur roule sur des routes conventionnelles à la différence des circuits quasi-fermés des quelques expériences menées en Europe.

Les robotaxis de Baidu rouleront sans aucun chauffeur derrière le volant, à contrario des taxis autonomes qui circulent déjà à Shanghai, Shenzhen et Changsha. Baidu voit grand après ce démarrage, et prévoit de déployer ses flottes de robotaxis dans 65 villes chinoises d’ici 2025, et dans 100 villes d’ici 2030.