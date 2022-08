VR Awards : la réalité virtuelle a ses récompenses (jeux, applications, services, matériels et appareils nominés)

La réalité virtuelle a ses « Oscars » : les VR Awards, une cérémonie de récompenses organisée par la société aixr., viendra honorer les jeux, applications, services, matériels, sociétés et appareils les plus méritants dans le secteur de la VR. En 2021, le jeu Demeo (jeu d’escarmouche au tour par tour) avait été élu jeu VR de l’année tandis que le HP Reverb G2 Omnicept Edition avait été élu meilleur hardware VR.

Le Varjo Aero, l’un des casques VR les plus sophistiqués du marché

La liste des nominés pour l’édition 2022 vient d’être publiée, et la lutte sera sans doute très rude sur le front du jeu, avec un niveau global de titres VR vraiment élevé (Resident Evil 4, Lone Echo II, Moss: Book II, After The Fall, etc.). L’affrontement sera sans doute tout aussi serré sur le versant hardware (Varjo Aero, XTAL 3 Mixed Reality, etc). Quant aux autres catégories (santé, éducation, meilleur film VR, meilleure campagne marketing VR, société VR la plus innovante, meilleure solution VR pour les pros, etc.), nous vous conseillons de vous rendre à cette adresse. La cérémonie des VR Awards 2022 se tiendra le 3 novembre prochain à Londres.

Les nominations pour les meilleurs jeux VR de l’année (de juillet 2021 à août 2022) :

Vail VR

The Tale of Onogoro

Cities: VR

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Last Call

Resident Evil 4

Wanderer

Finger Gun

Garden of the Sea

Moss: Book II

Zenith: The Last City

Lone Echo II

I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar

After The Fall

Les nominations pour le matériel VR de l’année :