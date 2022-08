Daredevil dévoile son nouveau costume dans la série She-Hulk

Oubliez le Daredevil sombre et tourmenté de la série qui avait fait les beaux jours de Netflix, et place au Daredevil MCU-compatible, soit disant plus proche des Comics mais surtout plus raccord avec la stratégie « tout public » de Disney+. Déjà un signe qui ne trompe pas : c’est dans la série de comédie She-Hulk que l’avocat justicier fera son grand retour sur la plateforme, un « style » très éloigné de l’ambiance de la série initiale.

Daredevil version « Netflix »

Daredevil version Disney+

Le coup de grâce est asséné avec le nouveau costume de Daredevil, qui se dévoile enfin via un screenshot de la série She-Hulk. Le justicier laisse au placard son costume rouge sombre pour une combi rouge vif et or avec en sus du métal un peu partout histoire de rajouter du lisse (Daredevil version Disney+ sera donc vraiment plus « lisse », au sens propre comme au sens figuré ). Une seule chose ne change pas finalement : c’est toujours l’acteur Charlie Cox qui tient le rôle de l’avocat justicier. Outre cette première apparition dans la série She-Hulk, Daredevil reviendra dans sa propre série Disney+ intitulée Daredevil: Born Again sur Disney+.