James Webb aurait découvert la galaxie la plus éloignée de la Terre

Le télescope spatial James Webb ne cesse d’épater la communauté scientifique depuis sa mise activité durant le mois de juillet dernier. Après plusieurs clichés fantastiques de l’univers profond, le JWST serait ainsi parvenu à détecter la Galaxie la plus éloignée de la Terre, située à environ 35 milliards d’années lumière de notre petite planète bleue ! Si cette Galaxie est la plus éloignée de nous, c’est d’une part à cause de l’expansion continue de l’univers, et aussi parce qu’elle est la plus ancienne jamais observée par l’homme.

La Galaxie CEERS-93316, éloigné de la Terre de 35 milliards d’années lumière

Le cliché capturée par James Webb nous dévoile une galaxie des tous premiers temps de l’univers : ce que nous voyons via le télescope spatial, c’est l’image de CEERS-93316 235 millions d’années seulement après le Big Bang (et 135 millions d’années après les premières étoiles), soit une tête d’épingle temporelle à l’échelle astronomique ! 235 millions, c’est à peu près le temps qui nous sépare de l’un des tous premiers dinosaures apparu sur Terre, le Saturnalia.

L’évaluation de l’ancienneté CEERS-93316 doit être encore confirmée par la communauté scientifique, sachant que James Webb aurait déjà posé ses miroirs sur des Galaxies encore plus éloignées. Après à peine quelques semaines d’activité, le JWST multiplie déjà les découvertes de premier plan.