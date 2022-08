Google lance sa plateforme de réalité mixte pour le mobile… et via le cloud

Dévoilée lors de la Google I/O du mois de mai dernier, la plateforme de réalité mixte « Immersive Stream for XR » vient enfin de faire ses grands débuts. Destinée au mobile et basée sur le cloud, Immersive Stream for XR « place les utilisateurs dans une expérience immersive, interactive et photoréaliste, sans avoir à télécharger une application ».



Dans le détail, les images XR (de la AR via le mobile en somme) seront directement « streamées » vers le navigateur mobile à partir de Google Cloud, ce qui permettra d’afficher un niveau rendu « photoréaliste » qui serait bien sûr impossible d’obtenir si tous les calculs graphiques devaient être effectués sur le mobile. Cette solution a aussi l’avantage d’ouvrir la fonction aux mobiles Android les moins bien dotés en GPU intégré (les iPhone sont aussi concernés et compatibles avec la fonction, mais à vrai dire ces derniers sont tous équipés de GPU puissants).

Le champ d’application de la plateforme Immersive Stream for XR est très vaste, du commerce à l’éducation en passant par les médias, les loisir, la santé l’automobile ou le tourisme

Les scènes XR pourront directement être affichées dans Safari (iOS) ou dans Chrome (Android/iOS) en version mobile, et bien sûr aussi sur desktop (bien que la fonction a vraiment été pensée pour le smartphone). Sans doute plus intéressant encore, Google déclare travailler sur un client OpenXR afin de pouvoir streamer les contenus de la plateforme Immersive Stream for XR vers des casques XR ou AR.