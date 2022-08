JetRacer : après le Flyboard, Francky Zapata dévoile un autre véhicule volant futuriste

L’inventeur français Francky Zapata nous dévoile sa toute dernière création, un engin forcément futuriste et forcément volant qui porte le doux nom de JetRacer. Après le Flyboard, sorte de drone individuel avec lequel Zapata a traversé la manche il y a trois ans, voilà donc le JetRacer, un véhicule de type VTOL (décollage et atterrissage vertical) équipé de dix micro turboréacteurs et dont le poids n’excède pas 78 kilos (!). Ce poids plume n’empêche pas le JetRacer de résister aux vents ou d’être capable de porter des charges jusqu’à 200 kilos. Le JetRacer file à la vitesse maximale de 120 km/h, mais Francky Zapata estime que l’engin pourra à terme atteindre les 250 km/h !

La grande force du JetRacer semble être incontestablement sa maniabilité : sur la séquence vidéo enregistrée près de l’étang de Berre, Zapata parvient même à réaliser des tonneaux aux commandes de son JetRacer ! L’inventeur précise qu’il ne faudrait pas plus de 20 minutes pour maitriser l’appareil. En outre le JetRacer serait facilement convertible en engin pilotable à distance.

Une campagne de vols d’essais se déroulera prochainement aux Etats-Unis, et une fois n’est pas coutume des particuliers pourront même se retrouver aux commandes de l’appareil. Cent candidats seront tirés au sort puis 25 d’entre eux seront sélectionnés pour les vols d’essais après différents tests d’aptitude. A terme, le JetRacer pourrait se destiner aux forces d’intervention, à l’armée, voire aux particuliers fortunés adeptes de sport extrême.