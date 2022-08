Nouvelle passe d’armes entre Twitter et Elon Musk

La bataille, cette fois juridique, entre Twitter et Elon Musk continue de plus belle après la décision de l’entrepreneur milliardaire de ne plus acheter la firme à l’oiseau bleu. Il y a 5 jours, Musk déposait une plainte contre Twitter dont les termes ont été rendus publics il y a quelques heures à peine. Elon Musk accuse ainsi les dirigeants de Twitter de « fraude » et de l’avoir induit volontairement en erreur en lui présentant des chiffres de faux comptes mensongers. Musk estime que le taux de faux comptes représente 10% de l’ensemble des comptes alors que Twitter campe sur un chiffre de 5%.

Twitter a répondu dans la foulée à ces nouvelles attaques. Bret Taylor, le président du conseil d’administration de la plateforme a ainsi déclaré que les affirmations du CEO de Tesla étaient « factuellement inexactes, juridiquement insuffisantes et commercialement non pertinentes. Nous avons hâte que le procès ait lieu ». Les avocats de Twitter ne se montrent pas plus tendre et jugent que cette plainte « est une tentative d’échapper à un contrat que Musk ne trouve plus intéressant depuis que le marché des actions a baissé ». Ambiance… Le procès entre Twitter et Elon Musk s’ouvrira le 17 octobre prochain.