HBO Max va fusionner avec Discovery+ et arriver en Europe en 2024

Le service de streaming HBO Max va évoluer et fusionner avec Discovery+. Cela va commencer dès 2023 dans quelques pays et cela va continuer en 2024 pour d’autres régions. La France fait partie de l’arrivée en 2024.

Nouveau service de streaming chez Warner Bros

Pendant l’été 2023, le nouveau service combinant HBO Max et Discovery+ débarquera aux États-Unis. À l’automne, il sera lancé dans plusieurs pays en Amérique latine. Viendra ensuite l’Europe au début de 2024, puis l’Asie-Pacifique au milieu de l’année. Le déploiement se terminera à la fin de l’année dans quelques pays.

A priori, la France devra attendre la fin de 2024 et non le début pour avoir le service. En effet, HBO Max n’existe pas dans l’Hexagone, là où il se veut disponible dans d’autres pays européens. La France est donc techniquement un nouveau marché pour Warner Bros Discovery, la société qui gère le nouveau service de streaming.

« HBO Max dispose d’un ensemble de fonctionnalités compétitives, mais il a connu des problèmes de performance et de clientèle », a déclaré David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery. Il a poursuivi en affirmant que Discovery+ disposait d’une meilleure technologie et cela deviendrait le cœur du nouveau service de streaming, qui combinera le contenu de HBO Max avec le contenu et la technologie de Discovery+.

« Nous pensons que ce produit sera superbe », a déclaré David Zaslav lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe. Il a aussi tenu à rassurer les investisseurs et clients sur le fait que l’entreprise ne va pas soudainement annuler plein de programmes déjà disponibles sur HBO Max.

Au début de la semaine, la société a pris la décision d’annuler la sortie du film Batgirl, alors que le tournage était terminé et que le montage était en cours. D’autres films exclusifs à HBO Max ont disparu du service, mais sont toujours disponibles à l’achat ou à la location.