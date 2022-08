Les ventes de smartphones ont chuté de plus de 20% en Chine

Le choc est rude et les causes de ce choc sans doute multiples : si l’on en croit les données de la China Academy of Information and Communications Technology, les ventes de smartphones ont lourdement chuté en Chine sur le premier semestre 2022, et ce dans des proportions encore jamais vues. Ainsi, 134 millions de smartphones ont été écoulés sur le marché chinois sur le H1, ce qui correspond à une baisse des ventes de 21,7% !

Il faut remonter à 2012 pour trouver un volume de smartphones distribués aussi faible, et la tendance devrait se poursuivre sur le reste de l’année, si bien qu’il se devrait se vendre moins de 300 millions de smartphones en Chine en 2022. Les causes de cette baisse brutale des ventes sont bien évidemment multiples, avec en tête la grave crise inflationniste actuelle, suivi des confinements extrêmement durs qui ont touché plusieurs provinces chinoises depuis le début de l’année, l’absence de grosses nouveautés sur les nouveaux modèles (le marché est technologiquement ultra mûr) ou bien encore le taux de renouvellement du mobile, qui a atteint depuis peu les 36 mois en Chine.

Dans ce contexte difficile, seuls deux fabricants auraient vu la lumière sur le marché chinois, soit Apple et Honor. A noter que ces deux fabricants ont surmultiplié les offres promos depuis le début de l’année.