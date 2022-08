Xbox Series S : les développeurs auront plus de contrôle sur la mémoire disponible dans la console

Microsoft vient de donner un petit coup de pouces aux développeurs qui portent leurs titres sur la Xbox Series S. Les développeurs auront désormais plus de contrôles sur la mémoire disponible dans la console, ce qui devrait booster sensiblement les performances d’affichage pour nombre de titres.

« Des centaines de mégaoctets de mémoire supplémentaires sont désormais disponibles pour les développeurs Xbox Series S », déclare ainsi l’équipe Game Dev de Microsoft dans une vidéo qui détaille la prochaine mise à jour. « Cela donne aux développeurs plus de contrôle sur la mémoire, ce qui peut améliorer les performances graphiques dans des conditions de mémoire restreinte. » En sus, Microsoft a corrigé un bug système qui avait pour conséquence que « les adresses virtuelles graphiques étaient allouées considérablement plus lentement que les adresses virtuelles non graphiques »

Sur le papier, la Xbox Series S est capable d’afficher des jeux jusqu’à 1440p et 120 fps (très rarement en même temps), mais de nombreux titres plafonnent à l’affichage FULL HD (1080p) et à un niveau de framerate nettement plus bas que celui obtenu avec les Series X. Ces différences plus fortes qu’attendues ont pour origine un écart très net de mémoire graphique : le GPU de la Series S ne dispose que de 10 Go de RAM, contre 16 Go pour la Series X, et pour ne rien arranger, les développeurs n’ont accès qu’à 8 Go de RAM graphique sur la Series S (les 2 Go restants étant alloués à l’OS et à l’interface).