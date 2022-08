YouTube teste l’option de pincer pour zoomer sur les vidéos

YouTube propose un nouveau test qui permet aux utilisateurs de zoomer sur une vidéo en cours de lecture grâce à leurs doigts. Cela fonctionne même avec le smartphone en mode paysage, bien que ce soit surtout imaginé pour un usage en mode portrait.

La nouvelle fonctionnalité est un peu différente de ce qui est disponible depuis longtemps pour tout le monde et qui permet de remplir l’écran en mode paysage. Plutôt que de remplir l’écran, la fonction pincer pour zoomer permet d’utiliser deux doigts pour zoomer dans le lecteur vidéo. Une fois que c’est fait, il est possible de se déplacer et regarder des parties de la vidéo de plus près. Cette fonction semble avoir été conçue spécifiquement pour le mode portrait.

Le test pour zoomer sur les vidéos est pour l’instant réservé aux membres ayant YouTube Premium. Cet abonnement payant offre quelques éléments, dont l’absence de publicité, la possibilité d’écouter une vidéo en arrière-plan et plus encore. Le test est proposé jusqu’au 1 septembre.

À quand peut-on s’attendre à la disponibilité de ce système pour tout le monde ? Ce sera probablement dans quelques mois, et ce gratuitement. Il est toutefois difficile de donner un créneau de sortie précis. Peut-on l’espérer avant la fin de 2022 ? Réponse d’ici les prochains mois.