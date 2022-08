Pico 4 Pro : de nouvelles infos sur le principal concurrent du Meta Quest Pro

Pico s’apprête à frapper un grand coup sur le front de la VR. Le fabricant chinois, désormais la propriété de ByteDance (l’éditeur de Tiktok), serait en effet sur le point de commercialiser le Pico 4 Pro, un casque VR/AR qui ciblerait à priori la même clientèle « prosumer » que le Meta Quest Pro. Des détails du Pico 4 et du Pico 4 Pro sont disponibles via la base de données de la FCC, ce qui généralement est un bon indicateur d’un lancement prochain.

On apprend ainsi que les deux modèles de Pico 4 Pro disposeront d’une toute nouvelle génération de manettes, beaucoup plus fines que celles du Neo Link et du Meta Quest 1&2, avec une arceau qui recouvrira en partie la main (à l’instar des manettes du PSVR 2). Le modèle Pro aura droit aussi à l’eye-tracking et le face-tracking (suivi du visage). L’appareil fonctionne sous Android Q et disposera bien sûr d’un processeur Qualcomm (sans doute le snapdragon XR2 qui équipe déjà le Meta Quest 2).

La compacité du casque et l’un des clichés disponibles semble indiquer que l’affichage sera assuré par des lentilles Pancake avec peut-être en dessous une dalle Micro OLED. Les analystes s’attendent à ce que le Pico 4 Pro soit commercialisé à un prix de ventes en deçà de celui du futur Meta Quest Pro, soit moins que 1500 dollars.