OnePlus dévoile ses smartphones qui auront Android 13 (OxygenOS 13)

OxygenOS 13 est la nouvelle surcouche de OnePlus qui s’appuie sur Android 13. Elle va être disponible sur plusieurs smartphones et le constructeur dévoile justement les appareils qui seront éligibles.

Sans surprise, le OnePlus 10T — qui a été annoncé aujourd’hui — pourra installer Android 13. La mise à jour sera disponible avant la fin de l’année, mais il n’y a pas encore une date précise pour la disponibilité. Au lancement, le smartphone tournera sous Android 12 (OxygenOS 12.1).

Voici la liste complète des smartphones qui auront Android 13 :

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

Reste à savoir quelle sera la date de disponibilité pour chaque modèle. Si l’on se base sur les années précédentes, les modèles récents seront les premiers servis. Ainsi, des anciens modèles (comme le OnePlus 8) pourraient bien attendre plusieurs trimestres avant d’avoir la mise à jour.

On notera au passage l’absence du OnePlus Nord N20, alors que ce smartphone a vu le jour en avril 2022. Il n’est pas encore passé sur Android 12 et n’aura visiblement pas le droit à la version d’après. Autant dire que le support est plus que limité.