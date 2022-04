Le OnePlus Nord 20 se dévoile et s’accompagne de détails techniques

OnePlus prépare un nouveau smartphone qui a pour nom Nord NN20 et le fabricant partage aujourd’hui un premier aperçu avec PCMag. Il est également question de certains détails techniques.

Quelques détails techniques sur le OnePlus Nord N20

Le OnePlus Nord 20 verra le jour à la fin du mois, sans date plus précise pour l’instant. Le smartphone a un design qui a un cadre plat, similaire au Galaxy S22 et S22+ de Samsung. Il y a deux grands capteurs photo à l’arrière, avec un flash et ce qui semble être un troisième capteur, peut-être pour les photos macro ou les informations sur la profondeur.

On peut voir que les bordures autour de l’écran seront fines. Aussi, il y a un trou sur le coin supérieur gauche de l’écran pour venir loger le capteur photo frontal. En parlant de l’écran, OnePlus annonce que ce sera une dalle AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une définition FHD+. Il y a également un capteur d’empreintes sous l’écran.

Parmi les autres caractéristiques annoncées par OnePlus, il y a une batterie de 4 500 mAh avec la recharge rapide. En revanche, le constructeur ne dit rien sur le processeur ou la RAM. Si l’on se base sur de précédentes fuites, le smartphone aurait le droit à la puce Snapdragon 695, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Aussi — et c’est surprenant — il tournerait sous Android 11 et non Android 12.

Il faudra donc encore un peu attendre pour avoir toutes les informations sur le OnePlus Nord 20, dont le prix. Aux États-Unis, il se murmure que le tarif serait autour de 300 dollars.