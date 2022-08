Le Meta Quest Pro disposerait d’une dalle de type QLed et coûterait environ 1500 euros

Brad Lynch, un leaker plutôt fiable spécialisé dans le secteur VR, a publié il y a quelques jours une vidéo sur sa chaine YouTube qui fait le point sur les spécifications finales du Meta Quest Pro alors même que Meta aurait démarré la production en série de son casque XR. Le leaker confirme ainsi la présence d’un processeur Snapdragon XR2 (le même que dans le Meta Quest 2) épaulé par 12 Go de RAM, ainsi que d’une unité de stockage de 256 Go, du du Wi-Fi 6E et d’une batterie 5000 mAh. Le casque disposerait en outre de 10 capteurs dont un projecteur de profondeur infrarouge.



Côté écran il y a du neuf en revanche puisque Brad Lynch affirme que les mini-dalles du Meta Quest Pro/Cambria seront basése sur une technologie de type Qled 2160 x 2160 pixels dont la réso maximale ne dépasserait pas les 1800 x 1920 pixels, ce qui est un poil décevant après les rumeurs de dalles micro OLED nettement plus haut de gamme. Le Meta Quest Pro sera un peu plus compact que le Meta Quest 2 grâce à ses lentilles Pancake tandis que le FoV (champ de vision) en affichage AR bénéficiera d’une technologie de contre-rotation à 21°. Le second gros changement concernerait la partie sonore, avec un rendu sonore plus précis et encore plus immersif (audio 3D à 360°).

Les manettes de ce casque intègreraient un processeur Snapdragon, trois caméras infrarouge, un capteur de pression et moteur de retour haptique. Ces manettes seront rechargeables sans fil, sur un dock dédié et vendu « à part » au prix de 300 euros. Le pack complet comprenant le Meta Quest Pro, les manettes et le dock serait quant à lui facturé à 1500 euros. Le casque serait présenté en septembre, la commercialisation démarrant en mois d’octobre.