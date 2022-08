Mijia Glasses Camera : Xiaomi dévoile ses lunettes connectées avec zoom hybride x15

Xiaomi consolide sa position sur le secteur AR avec les Mijia Glass Camera, des lunettes connectées équipées d’un capteur photo de 50 mégapixels d’un zoom hybride (5x à 15x) et d’une puce Snapdragon 8. Le capteur périscopique est en outre doté d’un stabilisateur optique (OIS). L’accessoire dispose aussi d’un processeur Snapdragon 8, de 3 Go de RAM, 32 Go de capacité de stockage et d’une batterie 1 020 mAh 10 W (0 à 80% de recharge en 30 minutes). Côté connectique, les Mijia Glasses Camera prennent en charge le WiFi et le Bluetooth 5.0.



L’affichage est assuré par deux écrans Sony Micro OLED dont la luminosité max est de 3000 nits. Xiaomi ne montre pas beaucoup ce que l’on peut « voir » à travers ses lunettes « AR », mais promet une expérience de haut niveau, avec notamment des fonctions de capture de photo/vidéo (un LED indique qu’une prise de vue est en cours), la reconnaissance des images et la traduction temps réel anglais-chinois.

Les précommandes démarrent aujourd’hui en Chine au prix de 2 699 yuans (environ 390 euros). Pour l’instant, Xiaomi ne précise pas s’il compte commercialiser ses Mijia Glasses Camera hors de Chine.