Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en août 2022

Microsoft lève le voile sur les jeux qui seront ajoutés avec le Xbox Game Pass durant le mois d’août. On retrouve sept titres au total. À noter que cinq jeux vont quitter le catalogue dès le 15 août.

Dès maintenant

Ghost Recon Wildlands (cloud, console et PC) : formez une équipe avec jusqu’à trois amis et profitez de l’expérience du jeu de tir ultime se déroulant dans un monde ouvert gigantesque et immersif. Les Ghosts, une force spéciale américaine, doivent affronter le cartel de Santa Blanca pour sauver la Bolivie de l’effondrement. À vous de décider comment vous jouez : chaque choix affectera le monde qui vous entoure.

4 août

Shenzhen I/O (PC) : un jeu de programmation qui vous demande de construire des circuits en utilisant différents composants. Le titre s’inspire de la véritable ingénierie électronique et vous entraîne vers Shenzhen, la capitale mondiale de l’électronique, dans un futur proche.

Turbo Golf Racing (cloud, PC et Xbox Series X/S) : un jeu de sport au rythme effréné, de style arcade. Pilotez des voitures dotées de moteurs turbo pour faire avancer votre balle géante à coups de chip, de putt et de smash dans une course palpitante afin de coiffer vos amis au poteau.

9 août

Two Point Campus (cloud, console et PC) : construisez l’université de vos rêves dans cette simulation très spéciale pensée par les développeurs de Two Point Hospital. Bâtissez, engagez du personnel et dirigez une académie proposant des cours plus fous les uns que les autres.

11 août

Cooking Simulator (cloud, console et PC) : prenez les commandes d’une cuisine impeccable et réaliste, pleine d’ustensiles et d’équipement. Débloquez et concoctez plus de 80 recettes et utilisez des dizaines d’ingrédients plus vrais que nature pour cuisiner tout ce que vous aimez, le tout saupoudré d’un soupçon de physique réaliste.

Expeditions: Rome (PC) : scellez le sort de Rome. Conquérez des terres étrangères. Évoluez au fil de l’intrigue politique du RPG au tour par tour. Livrez bataille avec vos Prétoriens. Faites triompher votre légion. Forgez votre voie dans un scénario où chaque décision compte. Comment façonnerez-vous l’avenir de Rome ?

Offworld Trading Company (PC) : Mars a été colonisée. Les plus grandes entreprises terriennes ont été invitées à venir s’y installer. Elles devront faire face à une concurrence féroce pour dominer dans jeu de stratégie économique nerveux.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 août 2022