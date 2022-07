C SEED N1 : ce téléviseur géant qui se replie dans sa base coûte 180 000 euros !

Le C SSED N1 est un téléviseur hors norme. Peut-on même encore parler de téléviseur au sujet de cet écran géant (trois modèles de 2,6 à 4 mètres de diagonale) composé de 6 panneaux capables de se replier pour rentrer dans leur base ? Une fois dans sa base (difficile aussi de parler ici de « pied »), on croirait voir une oeuvre d’art moderne et forcément très sobre qui ne dépareillera pas dans le salon de votre loft (oui, partons du principe que ceux qui ont les moyens de se procurer ce téléviseur vivent dans des lofts). La phase de déploiement des 6 panneaux tient vraiment de la magie technologique : c’est lent, mais c’est beau, à la limite de la fascination.



Pour ne rien gâcher, chaque panneau dispose d’une dalle Micro-LED 4K affichant des couleurs sur 16 bits. Et bien sûr, le HDR10+ est de la partie. Forcément, un tel étalage de technologie a un coût, tout aussi impressionnant que la taille et la mécanique de « pliage » de l’engin. Il faudra donc débourser la modique somme de 180 000 euros pour se procurer ce monstre high tech, soit le prix d’une petite maison dans le sud de la France.