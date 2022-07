Amazon Drive s’arrêtera à la fin 2023

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’Amazon Drive puisque le service de stockage en ligne va fermer ses portes le 31 décembre 2023. Il s’agit d’un concurrent de Dropbox et d’autres plateformes.

C’est la fin d’Amazon Drive en 2023

Il est possible de stocker tout et n’importe quoi sur Amazon Drive. Il peut s’agir de photos, de vidéos et d’autres types de fichiers. Mais cela va évoluer. Amazon annonce par exemple que les images et vidéos sont rapatriées sur son service Amazon Photos. Mais pour les autres types de fichiers, les utilisateurs devront trouver un plan B (comme utiliser un autre service de stockage en ligne ou tout rapatrier en local).

L’application Amazon Drive va disparaitre de l’App Store (iOS) et du Play Store (Android) dès le 31 octobre 2022. À compter du 31 janvier 2023, il ne sera plus possible de mettre en ligne de nouveaux fichiers. En revanche, ceux déjà présents pourront toujours être consultés et récupérés.

« Nous continuerons à offrir aux clients la possibilité de sauvegarder, partager et organiser des photos et des vidéos en toute sécurité avec Amazon Photos », a indiqué Amazon dans un e-mail adressé aux clients. Mais pour tous les fichiers qui ne sont pas des images ou des vidéos, vous devrez les télécharger, sous peine de les perdre définitivement. Concernant les photos, le stockage est illimité pour ceux qui ont Amazon Prime.

Amazon Drive a vu le jour en 2011 et le service a débarqué en France en 2016. Le stockage était au départ illimité, ce qui était un gros point positif. Mais ce n’est plus le cas depuis 2017. On retrouve 100 Go pour 1,99€/mois ou 19,99€/an, 1 To pour 9,99€/mois ou 99,99€/an, ou 2 To pour 19,99€/mois ou 199,98€/an. On peut monter jusqu’à 30 To pour 2 999,70€/an.

Au fait, pourquoi cet arrêt en 2023 ? « Nous profitons de l’occasion pour concentrer davantage nos efforts sur Amazon Photos afin de fournir aux clients une solution dédiée au stockage de photos et de vidéos », se contente d’expliquer le service.